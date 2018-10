Oktopus filme foar kust fan Kallânseach

Foar de kust fan Kallânseach binne foar it earst yn Nederlânske wetters bylden makke fan in seldsume lyts achtearm-oktopus.

Dûker Mark Barto wie ôfrûne wykein oan it dûken by it skipswrak Emden 3, acht kilometer út de Noard-Hollânske kust, doe’t er it bist seach. “Doe’t ik even fan it skip weiswom, seach ik op ’e boaiem de oktopus sitten”, fertelt er oan NH Nieuws.

Barto wist fuortdaliks dat it in bysûnder seebist wie. “Ik ha wolris in oktopus sjoen yn tropyske gebieten, mar dy sjitte altyd fuortdaliks fuort as men tichtby harren komt. Yn de Nederlânske wetters haw ik noch nea sa’n bist sjoen.” De oktopus siet op de sânboaiem, op goed tweintich meter djipte.

De lytse achtearm kin likernôch fyftich sintimeter lang wurde en in gewicht fan ien kilo berikke. It bist komt foar by de kusten fan de noardeastlike Atlantyske Oseaan del en yn de Middellânske See.

Besjoch it filmke fan de oktopus op YouTube.