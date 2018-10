Ofskiedsbrief Folkert smyt soad reaksjes op

In tuskenstân is noch net bekend, mar foar Tresoar is it dielnimmen oan de ferkiezing ‘Stuk van het Jaar’ no al slagge. De fernijde oandacht foar de ôfskiedsbrief fan de jonge fersetsstrider Folkert Bergsma laat ta in soad reaksjes en sels in pear bysûndere nije oanwinsten. De tweintichjierrige Bergsma waard op 16 febrewaris 1944 fusillearre fanwege syn rol yn in fersetsgroep yn Seisbierrum. Mei syn ôfskiedsbrief docht Tresoar yn gearwurking mei it Frysk Fersetsmuseum mei oan de lanlike ferkiezing fan it bysûnderste argyfstik.

Leafdesbrieven

Nei oanlieding fan dy ferkiezing naam Jantsje Post kontakt op mei Tresoar. Se is de dochter fan Marieke (Rie) Westra, mei wa’t Folkert ferkearing hie yn syn ûnderdûkerstiid. Se joech trije brieven oer dy’t Folkert oan Marieke skreau yn de perioade july-novimber 1943. Se sketse in oandwaanlik byld fan in gewoane, fereale jonge yn oarlochstiid.

Underdûkadres

Meiwurkers fan Tresoar brochten in besite oan de famylje Bakker, dêr’t Folkert ûnderdûkt siet oant syn arrestaasje op 22 novimber 1943. Corrie Bakker-Kaastra koe ynformaasje jaan oer syn arrestaasje en joech ferskate dokuminten oer, dêr’t korresponsinsje tusken de famyljes Bakker en Bergsma by siet.

Liauckama State

Ta beslút wie der in tige oangripend petear mei Jannie van der Meulen-Bruinsma, dy’t as tsienjierrich famke tsjûge wie fan de Dútske ynfal op har âlderlik hûs Liauckama State, dêr’t har heit Rients Bruinsma op wûnderlike wize by wist te ûntkommen. Op Liauckama State konsintrearre him it wurk fan de fersetsgroep dêr’t Folkert diel fan útmakke, oant de groep it slachtoffer waard fan ferrie. Yn de nacht fan 22 op 23 novimber 1943 wie der in weach fan arrestaasjes yn Seisbierrum en omkriten.

Tresoar komt graach yn kontakt mei minsken dy’t ek ynformaasje oer Folkert of oer de fersetsgroep yn Seisbierrum hawwe. Meldingen kinne fia info@tresoar.nl of 058 789 0 789 trochjûn wurde. Folkert fertelt it sels op syn Facebookside it ferhaal oer himsels en de fersetsgroep fan Seisbierrum. De famylje fan Folkert stipet de kampanje en hopet dat syn ferhaal net fergetten wurdt.

Stimme op de ôfskiedsbrief fan Folkert as ‘Stuk van het Jaar’ kin noch oant ein oktober fia dizze link.