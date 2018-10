Ofrûne winter 24% minder skea troch guozzen

Guozzen ha it ôfrûne winterskoft 24% minder skea feroarsake oan gerslân yn fergeliking mei de twa foargeande winters. Dat docht bliken út de foarriedige evaluaasje fan de Fryske Guozzeoanpak. De provinsje hellet dêr de doelstelling út it koalysjeakkoart mei. Dêr stiet yn dat Fryslân stribbet nei in fikse ôfname fan de guozzeskea. Dat betsjut ek dat de provinsje de bonus-malusregeling net ta hoecht te passen.



Ofpraat wie dat as der gjin skeafermindering bûten de foerazjeargebieten is, de skeafergoeding it jier dêrop omleech gie. Mei as doel om de boeren en jagers oan te trúnjen om harren ekstra yn te setten om de skea omleech te bringen. Dat is de saneamde bonus-malusregeling. Dy hoecht de provinsje no net ta te passen. Foerazjeargebieten binne opfanggebieten dêr’t guozzen delstrike kinne om yn alle rêst te fretten en te sliepen. Dêr wurde boeren foar kompensearre. De skeafergoeding foar boeren yn de foerazjeargebieten is 100%, dêrbûten is dat 80%.

Reden ûnbekend

Wat de eksakte reden is fan de skeafermindering is noch net te sizzen. Dêr binne ek gegevens foar nedich fan it tal guozzen en de eksakte maatregels dy’t boeren en jagers troffen ha. It ferwurkjen fan dy ynformaasje troch Bij12-Faunafonds freget in soad tiid en is noch net klear. Wol is de konklúzje al te lûken dat de skeafermindering fan 5-10%, lykas beskreaun yn de Fryske Guozzeaanpak, helle is.

De guozzeoanpak dy’t yn 2014 yngie blykte net foldwaande te wurkjen. Dêrom makke de provinsje in nije, dêr’t ûnder oare de winterrêst foar de guozzen yn ferfoel. Yn de foerazjeargebieten wurde de guozzen fan 1 novimber oant 1 april opfongen. Johannes Kramer is bliid dat de oanpaste oanpak wurket. “Dat betsjut net dat boeren en jagers efteroer hingje kinne. We moatte ek it guozzeseizoen dat 1 november úteinset, wer folop oan de bak omdat it tal guozzen ynternasjonaal sjoen bot tanimt. Dêrom wurkje we mei oare lannen no ek oan in ynternasjonale oanpak. Wy nimme dêr in liedende rol yn.” Dy oanpak moat yn 2021 yngean.