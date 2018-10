Offisjele stavering foar it Stedsfrysk?

Moat it Stedsfrysk fan ûnder oaren Ljouwert, Snits en Starum in offisjele stavering krije? Taalburo Popkema tinkt fan al en wol dêr mei de provinsje oer prate. Anne Popkema fan it Taalburo hat koartlyn meiwurke oan in boek mei mearkes fan Grimm yn ûnderskate Stedsfryske dialekten yn ferskate skriuwwizen. Skriuwer en sjoernalist Abe de Vries is it net mei Popkema iens. Dat skriuwt er yn it Frysk Deiblêd fan freed.

“De redding ligt juist in de anarchie van de straat”, skriuwt De Vries. Neffens him hat nimmen ferlet fan in offisjele regeling fan de skriuwwize. De provinsje kin it Stedsfrysk better stypje troch wat foar de sprektaal of de muzyk te dwaan, is syn betinken. Boppedat moat neffens him it Stedsfrysk net stipe wurde mei jild dat foar it Frysk ornearre is.

