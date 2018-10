Oersetter Klaas Bruinsma is wei

Klaas Bruinsma, klassikus, oersetter en dichter is wei. Bruinsma sette moandei yn syn wenplak Drachten de klompen op it boerd.

Bruinsma waard yn 1931 yn Easterein berne. Al syn wurksum libbe wurke er as learaar Ingelsk en skiednis. De klassiken hiene syn grute belangstelling. Dat en syn leafde foar de oersetterij makken dat er gâns klassike wurken yn it Frysk oerset hat, mei de Ilias en Odyssee as syn wichtichste bydrage.

Bruinsma hat gâns prizen foar syn oersetwurk krige. Yn 1993 krige er de Obe Postmapriis foar syn Fryske oersetting fan de trageedzjes fan Sofokles. Yn 2005 waarden syn oersettingfs fan Homerus syn Ilias en Odyssee bekroane mei deselde priis. Yn 2007 krige er de Sulveren Anjer.

Bruinsma hat oan syn dea ta warber west. In pear wike lyn ferskynde by Elkser noch in bondel mei samle fersen en oersettings fan Bruinsma.