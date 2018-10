Oerdracht argyf yngenieurs Vegter b.i. Beheer BV oan Tresoar

Op 30 oktober 2018 wie de oerdracht fan de arsjitekte-argiven fan Doeke Meintema, yr. J.J.M. Vegter en yr. J.G.C. Vegter troch de hear yr. Chris Vegter, direkteur fan arsjitekteburo yrs. Vegter b.i. Beheer BV, oan Bert Looper, direkteur fan Tresoar. De hear Vegter hold by de oerdracht in koarte ynlieding oer de ynhâld fan dy argiven, dêr’t er sels de registers en dossierlisten fan fersoarge hat. De hear Bert Looper hold in koarte útiensetting oer it belang fan de skinking oan Tresoar.

Ynhâld argyf

It âldste part fan it argyf befettet dokuminten fan Doeke Meintema (Mantgum, 1877 – Ljouwert, 1935). Nei syn oplieding yn Fryslân wurke er yn it westen. Yn 1917 kaam er werom nei Ljouwert en boude dêr syn wenning anneks kantoar oan de Harnzerstrjitwei. Nei syn dea waard syn arsjitekteburo yn 1935 oernaam troch yr. J.J.M. Vegter (1906 – 1982). In part fan syn argyf is in tal jierren lyn by it Nieuw Instituut te Rotterdam ûnderbrocht.

Jo Vegter, dy’t fjirtich jier lang syn buro yn Ljouwert hie, lit in breed oeuvre nei. Hy hat syn stimpel set op wichtige gebouwen yn it nei-oarlochske Nederlân, lykas it Huis der Provincie yn Arnhem en kantoaren foar Het Vrije Volk yn Grins en Rotterdam. De Coöp. Meelfabriek dêr fertsjinnet ek in fermelding. Vegter ûntwurp net allinnich foar partikulieren, mar hie ek in stêdeboukundige praktyk foar in soad gemeenten yn Fryslân, lykas Harns, Frjentsjer en Tytsjerksteradiel. Hy fersoarge ek restauraasjes lykas fan tsjerken yn Jannum, Huzum, Hegebeintum, Feinsum, Jorwert en Kollum. Dat jildt ek foar de stedhuzen fan Dokkum, Frjentsjer en Harns. Yn 1958 waard er ta Ryksboumaster beneamd. Dy syn taak is it om fan de Ryksgebouwetsjinst út foar de arsjitektuer fan de gebouwen fan de Ryksoerheid te soargjen. It kantoar fan it Wetterliedingbedriuw I.W.G.L. oan It Saailân yn Ljouwert (1964) waard boud nei ûntwerp fan Vegter. Foar I.W.G.L. boude er ek de wettertuorren fan Dokkum en Drachten.

Syn soan yr. J.G.C. (Chris) Vegter (Ljouwert, 1940) wurket fan 1971 ôf yn Ljouwert en foarmet fan 1975 ôf in maatskip mei syn heit, ûnder de namme arsjitekteburo yrs. Vegter b.i.

Chris Vegter ûntwurp û.o. de ABN Bank oan de Willemskade yn Ljouwert, it Distriktsburo voor de Ryksplysje, it Belestingkantoar yn Dokkum en it EKP voor PTT Post yn Ljouwert. Foar it Fryslân Kolleezje yn Ljouwert waard de Kampus oan de Julianaleane mei ferskate gebouwen ûntwikkele. In grut en bysûnder objekt is it troch Vegter jr. ûntwurpen pompstasjon fan Drinkwetterbedriuw Vitens yn Spannenburch (1982). Yn de jierren 2011 en 2012 kamen dêr it Untkleuringsgebou en it Untgassingsgebou by, as wichtige nije fazen foar de kwaliteit fan it drinkwetter. Bûten Fryslân ûntwurp er ûnder oare foar Rykswettersteat it betsjinningsgebou by it sluzekompleks by Lith en de ferkearssintrale “De Wijde Blik” by de Wijkertunnel yn Velsen. Yn 2013 naam Chris Vegter, doe 72 jier âld, it beslút om op te hâlden mei syn praktyk. Troch de krisis waard it wurk minder.

Biografy yngenieur J.M. Vegter

Jo Vegter waard berne yn Sappemeer yn 1906 en groeide op yn De Haach en Scheveningen. Hy studearre boukunde yn Delft en fêstige him yn 1935 yn Ljouwert dêr’t hy it arsjitekteburo fan Doeke Meintema oan de Harnzerstrjitwei oernaam. Jo Vegter wenne en wurke jierren lang oan de Harnzerstrjitwei, it hûs fan Meintema waard ferboud en it buro waard útwreide. Letter wenne er mei syn frou ôfwikseljend yn de restaurearre pastorij yn Sleat en yn Gorssel, dêr’t it wurk/fakânsjehûs yn 1957 klearkommen wie. It pear ferhuze yn 1977 definityf nei Gorssel dêr’t Jo Vegter yn 1982 ferstoar. Hy wie Ridder in de Oarder van de Nederlânske Liuw en Ofsier yn de Oarder fan Oranje-Nassau.

Weropbou

Yn it nei-oarlochske Nederlân kamen der moaie opdrachten foar Jo Vegter: de stedhûspriisfraach foar de stêd Amsterdam hie hy yn 1940 tegearre mei kollega yr. J.F. Berghoef wûn. Yn Rotterdam wûn er de priisfraach foar it nije Gereformeerd Burger Weeshuis. In oantal fan syn gebouwen binne wier hichtepunten fan de weropbou wurden. Hy ûntwurp ek ferskate wenningen foar folkshúsfestingsprojekten yn Grou, Harns, Burgum, Drachten, Beverwyk en Ljouwert.

Fan 1958 oant 1974 hat er – njonken selsstannich arsjitekt – ek Rijksbouwmeester west. It wie in tiid dêr’t in soad nije oerheidsgebouwen yn ta stân kamen. Yn syn fyzje hie de arsjitektuer in tsjinjende funksje by oerheidsgebouwen – dy moasten in beskate foarnamens útstrielje. Dat berikte er troch oanhâldende oandacht foar in konsistinte maatfiering, harmonieuze proporsjes, in oanienskeakeling fan grutte en lytse, iepen en besletten romten, mei in soarchfâldige detaillearring en materiaalôfwurking. Yn syn wurk is in ûntwikkeling te folgjen dy’t him fan tradisjonalisme nei moderniteit ûntwikkelet. By de nijbou fan it Ministearje fan Finânsjes yn De Haach (1975) hat er dêr as sjef-arsjitekt folop ynhâld oan jûn.

Biografy D. Meintema

Doeke Meintema (Mantgum, 1877- Ljouwert, 1935) folge syn oplieding yn Amsterdam en Delft en wurke op ferskate arsjitekteburo’s, lykas by Eduard Cuypers yn Amsterdam en Henri Evers yn Delft. By Evers hat Meintema meiwurke oan it ûntwerp foar it stedhûs fan Rotterdam. Yn 1917 giet de ûnderwilens fjirtich jier âlde Meintema werom nei Fryslân en fêstiget him as ûnôfhinklik arsjitekt yn Ljouwert.

Dêr wie er ien fan de oprjochters fan de koöperative feriening “Woningbouw”. Dêrfoar ûntwurp er in kompleks fan santich middenstânswenten dy’t tusken 1919 en 1921 yn it noardlik part fan de Vossenparkwyk boud binne. Dy ûnderwilens hûndert jier âlde wenten binne ynspirearre troch de Ingelske ‘garden cities’ en de dêrút ôflate Dútske túnstêden. Foar de koöperaasje “Excelsior” ûntwurp er it grutte fakânsjehûs op It Amelân en ferskate winkels en bakkerijen yn de provinsje. Ek it eardere gemeentehûs fan It Bilt is fan syn hân. Meintema wie lid fan de Stêds Skientmekommisje, de Provinsjale Advyskommisje en foarsitter fan de Kring Ljouwert fan it Bûn fan Nederlânske Arsjitekten.