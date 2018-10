Oer nei de Ingelske tiid

Fannacht moatte we de klok tebeksette. Dat is mooglik hast foar it lêst troch in opstiging fan de Europeeske Kommisje. Dy hie der fan it simmer in enkête oer organisearre. Nimmen yn myn fermiddens hat dêr doe wat fan fernaam. Mar nei’t dêr útkaam wie dat de measten wol mei it klokfersetten ôfweve woenen, wie it ynienen al grut yn it nijs. En wylst referendums efternei gauris as enkête beskôge wurde, wie it hjir krekt oarsom en waard fuortendaliks ôfkundige dat der skielk mar ien tiid jilde sil yn de Europeeske Uny. No ja, dat wol sizze, lannen moatte sels kedize hokfoar tiid as hja tenei oanhâlde. Dat kin dus just in biddeltekken oan tiidsônekes wurde. Lekker handich.

Hokfoar probleem wurdt dêr no eins mei oplost?

No, it skynt dat guon lêst ha fan it gepiel mei de klokwizers. Dat sille dan lju wêze dy’t nea it fleantúch nimme nei in oar kontinint want dan is de tiidskok fansels noch folle grutter. Mar goed, sokken binne der noch. It moatte lykwols ek minsken wêze dy’t nea ris in oerke útsliepe yn it wykein, want dat moat harren biologyske klok dan likegoed fan de regel bringe. Hawar, sûnder mis sille dy der ek wêze. Mar kin it lijen fan dat espeltsje tsjirmers út tsjin de neidielen fan dit ûndernimmen? Earder waard tocht dat de simmertiid enerzjybesparring opsmite soe en dat skynt ôf te fallen. Mar minsken genietsje by it simmer wol fan ôfgryslik lange ljochte jûnen. Dy moatte we aanst misse, as we foar de wintertiid kieze. Dus dan de simmertiid mar? Dan komt skielk by it winter de sinne pas healwei de moarn op. Ik freegje my ôf hoe goed oft de ynfollers fan de enkête dêr oer neitocht ha.

Wat de biologyske klok oanbelanget, is it de baas dat dy safolle mooglik lyk rint mei de echte dei, safolle hat wittenskiplik ûndersyk nei it effekt op de sûnens wol oantoand. Werom nei alle stêden de eigen sinnetiid – om tolve oere de sinne op it heechste punt oan de loft – is hjoed de dei in behyplike boel. In tiid dy’t minder as in oere ôfwykt fan de tiden yn de lannen om ús hinne, lykas foar de oarloch yn Nederlân, liket my ek net mear praktysk. Nee, dan kinne we better mar oerstappe op de Greenwich Mean Time, de tiid fan ús westerbuorlju, want dy sit it tichtst by de sinnetiid te uzes. Dus de wizers, eins krekt as fannacht, nochris in oerke tebek. Wurdt it skielk wol altyd frijwat betiid ljocht én tsjuster, neffens wat wy no wend binne. Mar lykas ús nije tiidsônegenoaten beare: “Early to bed and early to rise, makes a man healthy and wise”.

Nanne