‘Noorderlicht’, koarkonsert yn Ljouwert

Freed 2 novimber jout it Vocaal Ensemble Leeuwarden in konsert dat de titel Noorderlicht meikriget. Soks omdat stikken útfierd wurde fan trije Nederlânske en twa Baltyske komponisten. Dy ‘noarderlingen’ litte dêr harren ‘ljocht’ yn skine.

Fan Herman Strategier wurdt ‘Missa Cathedralis’ (1960) songen, fan Daan Manneke ‘Psaume 121’ en fan Gerben van der Veen ‘O Magnum Mysterium’. Fan de Baltyske komponisten giet it om Arvo Pärt mei ‘Salve Regina’ (2002) en Peteris Vasks mei ‘Pater Noster’.

It Ljouwerter fokaal ensemble stiet ûnder lieding fan syn jonge, talintearre dirigint David van Roijen. Oargelist Peter van der Zwaag fersoarget de begelieding en in pear yntermezzo’s.

It konsert wurdt holden yn de Ljouwerter Fermanje, Wurdumerdyk 18. It begjint om 20.15 oere.

De tagongsprijs is € 12,50 (o/m 18 jaar € 7,50)

Kaarten kinne foarút besteld wurde op info@vocaalensemble-leeuwarden.nl