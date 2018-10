Nominearje wa’t de Fryske Anjer fertsjinnet

Yn dit foar de Fryske kultuer bysûndere jier wol it Prins Bernhard Kultuerfûns de Fryske Anjer útrikke oan immen dy’t him mei hert en siel ynset hat foar Kulturele Haadstêd. In haadrolspiler, in regisseur, in foarstelling, immen efter de skermen of in groep minsken dy’t foar in ûnferjitlik optreden soarge.

Dêrom dat it Prins Bernhard Kultuerfûns elkenien freget om nominaasjes yn te stjoeren foar de wichtichste provinsjale priis op it mêd fan kultuer en natuer. Dat kin oant en mei 14 novimber fia frieseanjer@cultuurfonds.nl.

It bestjoer kiest der in tal út en lit op in feestlike gearkomste op 7 desimber witte oan wa’t it dit jier de Fryske Anjer takent. Oan de priis is in spjelde ferbûn en in bedrach fan 2500 euro.

It Prins Bernhard Kultuerfûns is besiele pleiter fan kultuer, natuer en wittenskip yn Nederlân en dêrbûten. Mei finansjele bydragen, opdrachten, prizen en beurzen wurde bysûndere inisjativen en talint stimulearre. As ynspirator fan hjoeddeisk mesenaat jout it fûns oan partikulieren, stichtingen en bedriuwen ûnôfhinklik en saakkundich advys oer filantropy.

It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân is ien fan de tolve provinsjale ôfdielingen. It stiet ûnder foarsitterskip fan Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok.