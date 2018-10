Nobel streven: oer in ridder dy’t Fryslân oanfoel

Histoarysk letterkundige Frits van Oostrom hat de Libris Geschiedenis Prijs 2018 wûn. Van Oostrom krige de priis foar syn boek Nobel streven. Neffens de sjuery slagget it Van Oostrom om troch it boek de midsieuwen op in tige meinimmende wize ta libben te bringen.

Der wiene fan ‘t jier 362 gadingmakkers foar de priis. Dy bestiet út in bedrach fan tweintichtûzen euro. Sjueryfoarsitter Jeroen Dijsselbloem rikte de priis snein yn it radioprogramma OVT oan Van Oostrom út.

It boek Nobel streven giet oer de ridder Jan fan Brederode en syn famylje. Hja libben ein fjirtjinde ieu yn Santpoort yn Noard-Hollân. It kastiel is no in púnfal dy’t bekend stiet as ‘de ruïne fan Brederode’. Foar Fryslân is it boek nijsgjirrich, om’t Jan fan Brederode twa kear meidie oan mislearre Hollânske ynfallen yn Fryslân.