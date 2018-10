Nije plankebrêge op It Amelân

Yn it kuierpaad troch de vallei oan de ein fan de Stodyk efter de Noardseedunen fan It Amelân is freed 5 oktober in nije plankebrêge yn gebrûk nommen. Boargemaster Gerard van Klaveren en mr. Arjen van der Meer, foarsitter fan It Fryske Gea namen de foarstap, folge troch in selskip donateurs.

It kuierpaad nei de dunen wurdt ûnderbrutsen troch in slinke, dêr’t winterdeis by stoarm it seewetter troch de fallei yn streamt. Dat is goed foar it unike bioferskaat dêr.

Om it gebiet foar kuierders begeanber te meitsjen hie It Fryske Gea yn 2005 in plankebrêge oer de slinke oanlein. Dy wie min wurden en net mear fertroud.

Mei help fan de stichting ‘Ynnatura, bedriuwen foar It Fryske Gea’, Rabobank NOF, de Hedwig Carolina Stichting, Ventura Systems Boalsert en de ANWB wie it mooglik in nije brêge oan te lizen.