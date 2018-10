Nije brânstofnammen oan de pomp

Sûnt ôfrûne freed hawwe brânstofnammen oan de pomp in oare namme, al bliuwe de fertroude oantsjuttings (benzine, disel en LPG) noch wol efkes bestean. Op alle pompen en fulpistoalen yn de lannen fan de EU plus Yslân, Liechtenstein, Noarwegen, Masedoanië, Servië, Switserlân en Turkije sitte no deselde stikkers. It moat no maklik wêze om oeral yn Europa de juste brânje te tanken.

Symboalen foar benzine binne rûn mei in E en in sifer dy’t it etanolgehalte oanjouwe: E5 en E10. Disel wurdt B7, ferwizend nei de sân persint oan biobrânstof dy’t yn ’e disel sit. LPG haldt itselde symboal. Yn de ôfrûne wike is der flink stikkere. Yn hiel Nederlân binne 150.000 stikkers pleatst by goed fjouwertûzen tankstasjons. Wa’t de kommende dagen tanke sil, hoecht him gjin soargen te meitsjen: de âlde nammen fan de brânstoffen stean der noch gewoan by. Sûnt freed is allinnich in ekstra stikker te sjen.

E5, oftewol benzine mei fiif persint bymongen bio-etanol, komt oerien mei de hjoeddeiske populêre Euro95 en Euro98. Sûnt 2005 wurdt al maksimaal fiif persint etanol bymongen. Neffens EU-regels moat dat yn 2020 minimaal tsien persint wêze. Oftewol E10. Eigners fan âldere auto’s fan foar 2000 moatte dêr by it tanken fan E10 wol om tinke. Likernôch tsien persint fan alle auto’s hat neffens de ANWB ûnder oare brânstofliedings dy’t net oer E10 kinne. De brânstof is troch it hegere etanolgehalte agressiver foar metalen en keunststoffen. Kontrolearje hjir oft in auto geskikt is foar E10.

De ferplichting om as pomphâlder E10 oan te bieden betsjut net dat E5 ferbean wurdt. Mar neigeraden hieltyd minder auto’s allinnich op E5 ride kinne, sil E5 op termyn fansels ferdwine.