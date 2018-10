Nije boeien foar fûgelrêstgebieten

Der binne nije plakkers makke foar de boeien dy’t de fûgelrêstgebieten (foarhinne winterrêst) markearje. Der komme fan ’t jier mear boeien yn it wetter. Fan 1 oktober ôf begjint it rêstseizoen foar fûgels wer. Boatsjeminsken en oare wettersporters wurdt frege om dy gebieten oant 1 april net yn te farren.

Reserves opbouwe

De fûgelrêstgebieten lizze benammen yn it Fryske Marregebiet en de Alde Feanen. Fan 1 oktober oant 1 april libje dêr bysûndere winterfûgels, lykas de piiptjilling, slobein en lytse seachbek. Se ite en rêste dêr om reserves op te bouwen foar de lange flecht nei de simmerferbliuwen. It is wichtich dat se net sûnder needsaak opfleane, want dat kostet in soad enerzjy en dan stûket it opbouwen fan reserves.

Gun de fûgels rêst

In boatsje kin soms op hûnderten meters ôfstân fan in groep fûgels al foar genôch ûnrêst soargje om se opfleane te litten. Dat jildt net allinne foar motorboatsjes, mar ek foar kano’s, sloepkes, sylboaten en sels foar fuotgongers op ‘e wâl. Om it te faak opfleanen fan fûgels foar te kommen, is it wichtich om de fûgelrêstgebieten net yn te gean.

Mear ynformaasje oer ûndersyksresultaten en de eksakte lokaasjes fan de fûgelrêstgebieten is te finen op www.fryslan.frl/vogelrustgebied.