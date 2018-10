Nederlânske telefilm wint op LHBTQ-festival yn Australië

De Nederlânske telefilm Gewoon Vrienden hat op it Perth International Queer Film Festival de publykspriis wûn. De film waard bekroane yn de kategory ‘bêste film’.

Gewoon Vrienden giet oer in leafdesrelaasje tusken twa jonges, spile troch Josha Stradowski en Majd Mardo. De iene wennet noch by syn mem en de oare giet werom nei syn âldershûs. De film wurdt sjoen as de earste Nederlânske gay romcom.

Loovjende reaksjes

Op it Perth International Queer Film Festival draaie benammen LHBTQ-films. Gewoon Vrienden krige dêr loovjende resinsjes fan de besikers. De Nederlânske film, dy’t earder dit jier yn premjêre gie op NPO 3, draait yn ferskate lannen, ûnder mear yn de Feriene Steaten. It is de twadde kear dat de telefilm in publykspriis wint. Op it LHBTQ-filmfestival Mix Milano waard Gewoon Vrienden ek as winner keazen troch it publyk.

Besjoch de film by de NPO.