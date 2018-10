Nederlanner easket dat Sry Lankanen harren ferbrekke

In Nederlanner dy’t al jierren yn Sry Lanka wennet, troud is mei in Sry Lankaanske en yn it lân ûnbetelle wurk docht, hat syn skoanfamylje drige om harren út de auto te setten, om’t hja ûnderinoar Sry Lankaansk prate. De man easket dat Sry Lankanen yn syn bywêzen Ingelsk prate.

Tsjin him praat syn famylje wol Ingelsk, mar as hja tsjin inoar prate, ferbrekke se harren net. Dat kin de man net sette. Hy seit dat er net yn steat is om de taal te learen. Yn it deiblêd Trouw freget er oan etikettesaakkundige Beatrijs Ritsema hoe’t er de Sry Lankanen derta bewege kin om Ingelsk te praten as hy derby is.

Frou Ritsema wiist him derop dat hy dochs wier sels Sry Lankaansk leare moat. Hja skriuwt: “De plaatselijke taal leren is sowieso de belangrijkste taak van immigranten waar ook ter wereld. U hoeft het niet vloeiend te spreken, u mag heel veel fouten maken, het belangrijkste is dat u zo’n beetje kunt volgen wat er gezegd wordt. Verstaan is belangrijker dan spreken. En durven spreken is belangrijker dan correct spreken.”

It folsleine advys is hjir te lêzen.

In pear jier lyn wiisde frou Ritsema in nije ynwenner fan Drinte der ek op dat er it Drintsk yn alle gefallen ferstean moast. De man makke der beswier tsjin dat Drinten yn syn bywêzen de streektaal praten. Dat advys stiet hjir.