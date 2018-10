Muzykpriis Grunny foar Marlene Bakker

Sjongeres Marlene Bakker hat de Grunny fan 2018 wûn. De Grunny wurdt alle jierren útrikt foar ien of mear minsken dy’t wat bysûnders út ‘e wei set hawwe foar de muzyk yn Grinslân. De priis wurdt útrikt troch RTV Noord.

Marlene Bakker is it ôfrûne jier hiel hurd opkommen as sjongeres. Har Grinslânsktalige cd Raif (‘reau’) wurdt in protte draaid. Hja stiet meikoarten ek yn it foarprogramma fan ’e Drintske sjonger Daniël Lohues. Frou Bakker komt út Grinslân, is Hollânsktalich grutbrocht, mar hat as folwoeksene de taal fan heit en mem wer ûntdutsen. Hja brûkt dy no konsekwint om yn te sjongen.

De sjongeres wie tige oandien en krige it efkes te krap, doe’t se hearde dat se de priis wûn hie. “Het is een bizar jaar geweest”, sei se.