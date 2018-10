Moandei begjint rjochtssaak tsjin Friezen dy’t antyswartepytaktivisten opkearden

‘Blokkeer-Friezen’ neamt de Volkskrant harren. It giet om 33 minsken dy’t ferline jier it ferkear op ‘e sneldyk by de Jouwer opholde hawwe om foar te kommen dat in bus mei minsken út it westen nei Dokkum ta ride soe. Dy ynsitters woene dêr by de lanlike yntocht fan Sinteklaas demonstrearje tsjin de figuer Swarte Pyt.

De ôfrûne jierren binne der gauris demonstraasjes fan minsken dy’t Sinteklaasaktiviteiten bywenje of fersteure, om’t hja net wolle dat Swarte Pyt derby is. Hja wolle dat Sinteklaas in oare helper kriget. De demonstraasjes falle net by elkenien yn goede ierde. Jenny Douwes út Drachten rôp dêrom op Facebook op om de demonstraasje yn Dokkum foar te kommen.

De 33 minsken diene dat en wurde dêr no foar ferfolge. De 34e fertochte is Jenny Douwes sels, dy’t ferfolge wurdt foar stokelderij. Moandei set de rjochtssaak tsjin harren yn Ljouwert út ein. It Iepenbier Ministearje is fan betinken dat de dykblokkearders de demonstranten it rjocht om harren miening te uterjen ûntsein hawwe. Om’t de saak yn Fryslân ta gâns opskuor laat hat, wurde der in soad minsken op ‘e publike tribune ferwachte. Dêrom is der yn it rjochtsgebou ekstra romte makke om elkenien te bergjen.