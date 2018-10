Moaie gearwurking FAKskoalle Dockinga College en Jenaplanskoalle Sint Bonifatius

Jenaplanskoalle Sint Bonifatius út Dokkum woe al jierren mear oan it fakgebiet Technyk dwaan. Ferline skoaljier is der in oanset makke troch tiim en âlden fan de basisskoalle om in ‘technyske’ hoeke te meitsjen yn de mienskiplike hal.

De besteande panielen yn dy hoeke binne troch learlingen fan it Dockinga College, lokaasje Fakskoalle, omtsjoend ta echte technykpanielen. De fjouwer panielen binne tiisdei 2 oktober feestlik yn ûntfangst nommen troch acht learlingen fan Sint Bonifatius. Dêr krigen de learlingen ek de kâns om fuortendaliks de hannen út ’e mouwen te stekken. Under begelieding fan dosinten fan de Fakskoalle waard der folop wurke oan de technykpanielen. Der koe in konstruksje foar in hûs boud wurde fan hout en lego, der waarden bannen plakt, fytsljochten foarsjoen fan stroom, in waskbakje oansletten op ôffier en wetterlieding en der koene brêgen boud wurde mei metalen strips, bouten en moeren. Der wie sels tiid tekoart! De beide skoallen sjogge werom op in bysûndere gearwurking.