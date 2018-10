Mercurius-sonde fan de ESA lansearre

Fan de Europeeske romtebasis Kourou yn Frânsk-Guyana ôf is yn ’e nacht fan freed op sneon de BepiColombo lansearre. Dat is in romtesonde dy’t ûndersyk dwaan sil nei Mercurius, de planeet dy’t it tichtst by de sinne stiet. De twa romteskippen waarden mei help fan in Ariane 5-raket yn ’e romte brocht.

De sonde bestiet út twa dielen. It Europeeske diel fan romtefeartorganisaasje ESA is benammen rjochte op it oerflak fan Mercurius en de swiertekrêft om de planeet hinne. It Japanske part, dat troch romtefeartorganisaasje JAXA boud is, bestudearret de sinnewyn, de konstante stream fan laden dieltsjes fan de sinne dy’t de planeet bombardearret.

De reis nei Mercurius is tige yngewikkeld, mei’t de planeet sa ticht by de sinne stiet. It duorret oant 2026 foar’t de BepiColombo by de planeet oankaam is.