Marcel Boekhoorn wol HEMA oernimme

HEMA wurdt oernommen troch ûndernimmer Marcel Boekhoorn, hat de warehûskeat buorkundich makke. Yn in parseberjocht skriuwt HEMA dat Boekhoorns ynvestearringsmaatskippij Ramphastos in oerienkomst sletten hat mei de hjoeddeiske eigner, de Britske ynvestearringsmaatskippij Lion Capital.

Sakeblêd Quote en De Telegraaf berjochtsje dat neffens Boekhoorn de ûnderhannelings noch rinne en de deal noch net definityf is. “Wy binne der noch net. Ik doch myn uterste bêst om it te regeljen. Ik bin ek ôfhinklik fan de tsjinpartij”, hat Boekhoorn tsjin De Telegraaf sein. “Dy sit yn de Feriene Steaten en Ingelân. Ik hoopje dat dejinge dy’t der yn Los Angeles oer giet hjoed betiid wekker wurdt.”

De nije eigner wol wer mear ynvesteaarje yn de Nederlânske en Belgyske winkels. Ofsjoen dêrfan is it bedriuw ek fan doel om te groeien. HEMA moat in ynternasjonaal merk wurde.

Wa is Marcel Boekhoorn?

Marcel Boekhoorn (58) is in ûndernimmer mei in belang yn in hiele rige bedriuwen. Mei in fermogen dat rûze wurdt op 1,8 miljard euro stie er ferline jier op plak njoggen yn de Quote 500-list fan rykste Nederlanners. Hy fertsjinne hûnderten miljoenen mei de ferkeap fan Telfort oan KPN yn 2005. Hy is eigner fan ûnder oare Ouwehands Bistepark en hat ek in grut belang yn de High Tech Campus Eindhoven. Dêrneist sponsoret er al jierren fuotbalklup NEC.

HEMA stie al lang te keap. Sûnt foarige simmer wie it warehûs op ’e syk nei in nije eigner, mar dy syktocht ferrûn dreech.