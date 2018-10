Magda Berndsen waarnimmend boargemaster Dongeradeel

Frou Magda Berndsen is fan 30 oktober ôf de waarnimmend boargemaster fan de gemeente Dongeradeel. Se is freed yn dy funksje beneamd troch kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Hy die dat nei oerlis mei de fraksjefoarsitters fan de gemeente. It amt yn Dongeradeel komt frij no’t boargemaster Marga Waanders nei de gemeente Waadhoeke giet.

De waarnimming duorret oant 1 jannewaris. Dan giet Dongeradeel mei Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a. op yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân.

Frou Berndsen (68, D66, Burdaard) wie fan 1 jannewaris oant 27 september waarnimmend boargemaster fan Súdwest-Fryslân. Earder hat se tusken 1990 en 2000 boargemaster west fan earst de gemeente Obdam en dêrnei fan Beverwyk. Fan 2006 oant 2010 wie se korpssjef fan de plysje yn Fryslân. Oanslutend siet se fiif jier yn de Twadde Keamer, dêr’t se ûnder mear foarsitter fan de kommisje fan Ynlânske Saken wie.

Nei it ôfskie fan frou Waanders bliuwt de gemeente Dongeradeel noch mar koart bestean. Dochs fynt de kommissaris it wiis om in waarnimmer te beneamen. Dy kar makket er as in gemeente op syn minst twa moanne gjin boargemaster hat.

De kommissaris sjocht yn frou Berndsen de betûfte bestjoeder dy’t boppe de partijen stiet en der mei foar soargje kin dat Dongeradeel linich oergiet nei de nije gemeente Noardeast-Fryslân. Foar de nije gemeente bliuwt de hear Brok by syn belied dat dêr net in boargemaster komme kin fan ien fan de fúzjegemeenten. Foar in nije gemeente fynt er in boargemaster fan buten de fúzjegemeenten it bêste. Dermei is útsletten dat frou Berndsen nei 1 jannewaris trochskoot nei Noardeast-Fryslân.