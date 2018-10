Ljouwert hat no in stânbyld fan Wigle fan Aytta

troch Jabik van der Bij

Freed 19 oktober 2018 hat Herman van Rompuy, de eardere foarsitter fan de Ried fan Europa, in stânbyld fan Wigle fan Aytta foar de Kânselarij ûntbleate. Earst 511 jier nei syn berte op Barrahûs – yn ’e omkriten fan Swichum, dêr’t it famyljebesit fan de Aytta’s lei en dêr’t syn namme oan referearret – is er werom yn Fryslân neffens boargemaster Ferd Crone, dy’t de man Wiggele fan Ajata neamde. Yn syn koarte taspraak sei Van Rompuy dat er earlik bekenne moast dat er earder noch nea fan Wigle heard hie. Sa sille ek de measte Friezen net witte wa’t Wigle fan Aytta wie. Yn Europa wie er bekend ûnder syn Latynske namme Viglius ab Aytta Zuichemus. Hy wie yn Fryslân hast folslein yn it ferjitboek rekke, útsein fansels by de beropshistoarisy. Yn it lân dêr’t de hearskjende godstsjinst reformatoarysk wie, wie foar de roomske Wigle gjin plak yn it ûnthâld en dan wie de man ek noch yn tsjinst fan de ûnderdrukker Phillips II. Friezen binne op skoalle dochs al net ryklik mei de Fryske skiednis yn ’e kunde brocht. Gjin wûnder dus dat Wigle in ûnbekende wurden is. De lêste jierren is der mear omtinken foar him kommen.

Wigle fan Aytta is berne op 19 oktober 1507 op Barrahûs as soan fan in eigenerfde boer. Hy is ferstoarn yn Brussel op 8 maaie 1577 en begroeven yn de Nicolaaskapel van de Sint-Baafskathedraal yn Gent, dêr’t in soarte fan praalgrêf de oantins oan him (Viglio Ayta de Zviche Frisio) libben hâldt. Hy libbe foar en in lyts partsje yn de tachtichjierrige oarloch dy’t yn 1568 begûn. Hy waard grut brocht by syn omke yn Ljouwert, de jurist Bucho. Bucho wie yn 1519 lid fan it Hôf fan Hollân wurden. Yn datselde jier gie er nei de kapittelskoalle fan Dimter. Dêrnei liet er him ynskriuwe as studint op ferskate plakken yn Europa. Hy studearre letteren en rjochten yn Leuven, Dole, Avignon en Valence. Yn 1529 folge syn promoasje ta doktor yn de rjochten. Wigle waard heechlearaar yn Padua en letter yn Inglostad. Yn it lêste plak waard er letter rektor-magnifikus fan de universiteit.

Yn 1542 komt Wigle yn tsjinst fan Karel V. Hy wurdt lid en letter foarsitter fan de “Geheime Raad” en foarsitter fan de Raad fan State. Hy wie miskien wol de belangrykste riedshear fan Karel V. Doe’t dy ôfstân die fan de troan en opfolge waard troch syn soan Phillips II woe Wigle der eins mei ophâlde, mar Karel V en Margaretha fan Parma stiene derop dat er oanbliuwe soe. Hy koe him net altyd lykfine mei Phillips syn wrede oanpak. Neffens de kenners streamde der njonken syn roomske opfettingen ek humanistysk bloed troch syn ieren. Wigle wie befreone mei de humanist Erasmus en fûn mei him dat in hurde oanpak fan de wat yn de eagen fan Phillips ketters wiene, net op syn plak wie. Mei oertsjûgjen soene je fierder komme neffens de humanisten. Doe’t Phillips út Spanje wei de hertog fan Alva nei de Nederlannen stjoerde (1572) om mei geweld in ein te meitsjen oan de opstân, hie Wigle der genôch fan. Hy naam teloarsteld ûntslach. Fiif jier letter ferstoar Wigle, fier fan syn bertegûn op Barrahûs.

No stiet der in kreas stânbyld fan Wigle foar de Kânselarij, in gebouw dat boud is by syn libben. De Friezen kinne no yn ’e kunde komme mei in man dy’t fier foardat der sprake wie fan in Europeeske Mienskip him bejoech op it heechste Europeeske politike mêd. Boargemaster Crone woe ha dat Fryslân mei Wigle sjen liet altyd in iepen mienskip te wêzen en de eagen nei bûten rjochte hie en hat. Tanksij it krewearjen fan de inisjatyfnimmers om in stânbyld meitsje te litten is Wigle fan Aytta werombrocht yn it ûnthâld fan de Friezen. Keunstner Hans Jouta had Wigle kreas ôfbylde. Neffens in histoarikus ûnder de taskôgers is it stânbyld wol wat slanker fan postuur as de ôfbyldingen fan Wigle yn de skiednisboekjes.

Sneon 20 oktober binne der om 13.30 oere twa lêzingen oer Wigle fan Aytta yn Tresoar troch de hearen Postma en Looper. Yn Tresoar is ek in útstalling oer Wigle fan Aytta.

Yn it tsjerkje fan Swichum is op 20 en 27 oktober middeis ek in lêzing oer Wigle fan Aytta.