Liet fan 1345

By Warns dêr wenne in faam,

wie sljocht op har earste leafde,

mar doe’t de fijân dêr kaam

moast hy ek stride foar syn lân.

Se woe leaver net dat er focht

op dy kâlde septimbermoarn.

Untreastber rôp se him nei:

gean net by my wei, myn leafste.

Se wachte mear as in dei

en úteinlik fûn se de moed.

Doe socht se tusken de deaden,

mar de grûn wie sêd fan it bloed.

Se swaaiden en fochten

mei swurden en spearen,

de mannen fan Fryslân

tsjin Hollânske hearen,

dy kamen yn kloften,

Sa waarden wy útput

de fijân te machtich,

mar ús eare wie grut.

Se skriemde dagen fan fertriet,

koe it ûnrjocht net ferneare

dat har feint syn libben dêr liet,

net wist fan de komst fan syn soan.

In soan moast syn heit no misse,

want dy focht en stoar foar syn lân.

De faam wie tige brutsen en skeind

troch smert en ûnrjocht ferwûne,

en om de leafde foar har feint

gong se der alle dagen grif

mei har lyts jonkje op ’e earm

nei in grêf neiby it Reaklif

Sjoerd F. Talsma