Lêzing Strafkamp Yde troch Erik Dijkstra

Tongersdei 18 oktober jout Erik Dijkstra in wolkom-lêzing oer it strafkamp Yde yn Drinte.

Mear as hûnderttûzend manlju waarden fan septimber 1944 ôf oproppen om te arbeidzjen oan Dútske linys yn Nederlân. Ien fan harren wie Eelke Dijkstra. Mei tritich oaren waard dy yn novimber 1944 út de Blokhúspoarte yn Ljouwert wei oerbrocht nei Yde, in Drints doarp ûnder de reek fan Grins. Syn oarlochsdeiboek wie foar syn bernsbern en skriuwer Erik Dijkstra oanlieding om ûndersyk te dwaan nei it fergetten strafkamp yn Yde.

Erik Dijkstra is skriuwer/sjoernalist en docht al jierren ûndersyk nei de tewurkstelling yn Drinte.

Wolkom-lêzing

It provinsjehûs iepenet op sawat elke lêste tongersdei fan de moanne de doarren foar it publyk. Dan wurde nijsgjirrige, leechdrompelige aktiviteiten yn ien fan de publyksrûmten fan it provinsjehûs organisearre. Betiden troch de provinsje sels, betiden troch ynwenners, mar altyd foar de ynwenners fan de provinsje.

Jo binne tige wolkom!

Tiid en lokaasje

Datum/tiid Tongersdei 18 oktober 2018 fan 12:00 – 13:30 oere

Lokaasje Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Ljouwert