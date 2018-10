‘Lessen yn it Gaelic binne anty-islamitysk’

Subsydzje foar Gaelic yn it Skotske ûnderwiis is diskriminaasje fan moslims. Dat seit Nighet Riaz, in earder gemeenteriedslid fan de Scottish National Party yn Glasgow. Neffens har is der sprake fan “anty-islamitysk rasisme”.

De frou is fan betinken dat der in grutte krapte is oan leararen Oerdoe, de taal dy’t in protte Pakistanen prate. Hja wol dat de oerheid him dêrop konsintrearret. Neffens har mei it net sa wêze dat it Gaelic miljoenen euro’s stipe kriget, wylst “de tradisjonele talen fan net-blanke groepen op skoallen marginalisearre wurde”.

“Wy kinne der net omhinne dat it Gaelic praat wurdt troch blanke Skotten, wylst Oerdoe foaral de taal is fan brune moslims. Dat jout de yndruk dat etnyske minderheden, en dan benammen moslims, net as like Skotsk sjoen wurde as blanke, oarspronklike Skotten”, seit hja.

De skotske sjonger en taalbeweger Griogair Labhruidh reagearre yn it tydskrift Bella Caledonia tige fûl op de útspraken fan frou Riaz. Hy neamt dy “dom en rasistysk”. “It Skotske taalbelied is foar in part in stribjen nei it behâld fan ús taal, dy’t it dreech hat yn in tiid dat de globalisearring de oarspronklike kultueren oeral oanfalt. It doel is dat wy ús taal, kultuer en tradysje behâlde kinne en dy trochjaan kinne oan de folgjende generaasje, sadat Skotlân net ûndergiet yn in wrâldwiid monokulturalisme.”