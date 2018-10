Op de earste dei fan de prosessen tsjin de minsken dy’t ferline jier de A7 blokkearren, hongen der troch de provinsje in tal spandoeken. De fierstente djoere saak fan it Iepenbier Ministearje freget no ienris om opmerkingen fan de oare kant.

As ik alles sa goed mooglik lêzen haw, dan tink ik net dat de feint fan Sinteklaas dy’t wy yn parten fan Europa kenne, en Swarte Pyt yn it bysûnder, bedoeld wie om de neikommelingen fan de slaven op it sear te traapjen.

Wol fyn ik dat dyjinge dy’t de leuze “leaver dea as slaef” yn dizze kontekst tinkt brûke te moatten, him ris yn de skiednis ferdjipje moatte soe. Us foarâlden yn de Feriene Sân Provinsjes, dus de Friezen ek, hawwe de slaven yn de wingewesten gauris sa tamtearje litten dat se miskien wol leaver dea wiene as slaaf. Skerp aksje fiere is fan alle tiden, mar net oer de râne!

Cor Jousma,

Feanwâlden