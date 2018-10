Krityske Bulgaarske sjoernaliste Victoria Marinova fermoarde

De Bulgaarske sjoernaliste Victoria Marinova is fermoarde. Har lichem waard oantroffen yn in park yn har wenplak Ruse. Frou Marinova die ûndersyk nei in mooglike grutskalige oerheidsfraude.

De tritichjierrige Marinova wie in bekende Bulgaarske. Hja presintearre ûnder oaren in aktualiteiteprogramma op ‘e televyzje. It wie bekend dat se ûndersyk die nei politisy en sakelju dy’t harren mooglik ferrike hienen mei subsydzjejild fan ‘e Europeeske Uny. Koartlyn hie hja noch in reportaazje makke oer twa sjoernalisten dy’t ûndersyk dienen nei fraude mei EU-fûnsen. De sjoernaliste wie al ferskate kearen bedrige.

It lichem fan Victoria Marinova wie slim skansearre. Hja wie slein en smoard. Boppedat wie hja foar de moard ferkrêfte wurden.

Moarden op krityske sjoernalisten komme yn Europa de lêste tiid faker foar. Yn febrewaris waarden de Slowaakske ûndersykssjoernalist Jan Kuciak en syn sydsulver deasketten. Ferline jier waard op Malta de sjoernaliste Daphne Caruana Galizia it slachtoffer fan in bomoanslach. Dy sjoernalisten diene ek ûndersyk nei korrupsje.