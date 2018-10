Komplekse yngrepen by holle-halskanker yn MCL no ek mei operaasjerobot

De Da Vinci-operaasjerobot yn it MCL wurdt sûnt 10 oktober mei súkses brûkt troch trije ferskillende spesjalismen yn it Medysk Sintrum Ljouwert. KNO-dokter en holle-halsonkolooch Noortje Schwandt fierde op 10 oktober 2018 mei súkses twa yngrepen (fuortheljen fan in tonge-amandel) út mei de Da Vinci-operaasjerobot.

Dêrmei hearre de KNO-sirurgen no ek ta de brûkers. Operaasjes by kanker oan de efterside fan de tonge (‘tonge-amandel’) binne mooglik wurden yn it MCL. Dat is in nije yngreep; oant no ta koe it MCL pasjinten mei dy oandwaning gjin operative behanneling biede. By kanker fan de kielamandels kin yn beskate gefallen troch de mûle operearre wurde mei tank oan de robot. De gynekologen hawwe ûnderwilens de hûndertste operaasje mei de robot útfierd. By de urology is de robot al jierren de foarkarsmetoade foar prostaatyngrepen.

Operearje mei de Da Vincirobot is in foarm fan laparoskopyske sirurgy (‘knoopsgatoperaasje’). Krekt as by in ‘gewoane’ laparoskopyske yngreep sjocht de sirurch fia in kamera yn de búkholte, of, by de KNO, de mûle/kielholte. De operaasje wurdt útfierd mei presyzje-ynstruminten. De sirurch betsjinnet de operaasje-ynstruminten net streekrjocht. Hy of sy sit efter in konsole, sjocht (tsien kear fergrutte, yn 3D) fia de kamera yn it operaasjegebiet en de Da Vincirobot fertaalt syn/har bewegings mei grutte presyzje yn minuskule bewegings fan de operaasje-ynstruminten.