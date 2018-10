Kommissaris Brok ferfart nei Frjentsjer

Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok ferfart yn it lêst fan dit jier nei Frjentsjer. Hy hat dêr in wenning kocht oan de Voorstraat 45.

Sûnt syn oantreden as kommissaris, ferline jier maart, wennet er yn in hierhûs yn Balk. “In prachtich plak yn in moaie omjouwing mei geweldige minsken. Dat sil ik grif misse. Mar ik woe graach wat keapje, haw in soad huzen besjoen en tink dat dit it bêste by my past.”

It hûs stiet yn it sintrum fan Frjentsjer. “It is in rom hûs. Dat woe ik graach, ek om gasten ûntfange te kinnen.”