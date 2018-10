Kofje Spesjaal oer Fryske steedhâlder Willem Frederik troch Johan Steendam

Eltse freed om stipt healwei fjouweren kin men ûnder it genot fan in bak ‘kofje spesjaal’ mear te witten komme oer stikken út de kolleksje fan Tresoar. Yn tsien minuten fertelle meiwurkers oer harren topstik, litte it sjen en miskien meie jo sels wol efkes fiele. Foarôf of nei de tiid kin de útstalling ‘Topstikken’ bewûndere wurde. Kofje spesjaal wurdt servearre yn de publykskantine op de earste ferdjipping (tee mei fansels ek).

Op freed 19 oktober 2018 fan 15.30 oant 15.40 oere fertelt Johan Steendam fan Tresoar oer it briefke mei it bloedplak fan de Fryske steedhâlder Willem Frederik troch Johan Steendam. Yn 1664 rekke de Fryske steedhâlder Willem Frederik, graaf fan Nassau troch in ûngemak mei syn eigen pistoal slim ferwûne, sa bot, dat er net mear prate koe. Hy koe allinne noch kommunisearje mei briefkes. In pear dêrfan binne bewarre bleaun, ien dêrfan sit in bytsje bloed op. Dizze Kofje Spesjaal is yn it Nederlânsk. Oanmelde is net nedich.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Tresoar.