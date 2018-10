Kabinet ferbiedt net-frege telefoanyske ferkeap

Bedriuwen of organisaasjes meie konsuminten tenei inkeld noch telefoanysk benaderje as dy dêr eksplisyt tastimming foar jûn ha. Dat is ien fan de foarstellen dy’t steatssekretaris Mona Keijzer fan Ekonomyske Saken docht yn in notysje om de posysje fan de konsumint better te beskermjen.

Keijzer skriuwt dat de helte fan de konsuminten argewaasje hat fan net-frege telefoantsjes fan bedriuwen en organisaasjes. Om dy reden sil se net-frege telefoanyske ferkeap ferbiede. Allinnich as in konsumint dúdlik makke hat der gjin beswier tsjin te hawwen, mei dy aanst noch skille wurde. It is noch net dúdlik hoe’t de konsumint dat kenber meitsje moat.

No is der it skilje-my-net-register, dat krekt oarsom wurket. Konsuminten kinne har dêr oanmelde om net benadere te wurden troch bedriuwen en organisaasjes.