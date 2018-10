Jan Renkema freget om omtinken foar de spaasje

“De spatie verdient veel meer aandacht.” Dat skriuwt taalkundige Jan Renkema, bekend fan syn boek Schrijfwijzer, op it taalwebstee Neerlandistiek. Renkema lit sjen dat in spaasje brûkt wurde kin om grutte ferskillen yn betsjutting oan te jaan. Sa is der in ferskil tusken:

Het ziet ernaaruit.

Het ernaar uit.

Het ziet er naar uit.

Renkema wiist der ek op dat in spaasje te folle yn bygelyks ‘cursus naakt schilderen’ derta liede kin dat kursussen yn ‘e bleate kont op kursus ferskine. Hy skriuwt oer it Nederlânsk, mar wat er seit, is foar in grut part ek op it Frysk fan tapassing.

Klik hjir om Renkema syn stik te lêzen.