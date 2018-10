International tournaments Frisian Draughts

Twa moanne nei it Wrâldkampioenskip Frysk Damjen is it folgjende ynternasjonale toernoai neffens de Fryske regels al wer holden wurden op ’e Midden-Europeeske Tinsksportolympiade Deskohrani te Praach. Dat wie in toernoai fan ien dei, dat sadwaande wie der keazen foar it spul mei fiif skiven de spiler FRYSK!.

Organisator en winner fan it toernoai wie Václav Křišta, in earsten ambassadeur fan it Frysk damjen yn Tsjechië. Der wiene seis dielnimmers, út Tsjechië en de Oekraïne. Foar einstân, sjoch hjirûnder.

It folgjende ynternasjonale toernoai wurdt it toernoai foar basisskoallebern (teams en yndividuele spilers) yn Ljouwert. It Italiaanske jongereinteam fan de tige warbere trainer Paolo Faleo hat him al opjûn!

1 Václav Křišta 9 punten

2 Yehor Maksymov 8

3 Alona Maksymova 7

4 Martin Plesnivý 4

5 Eduard Halimon 2

6 Hana Kotinová 0