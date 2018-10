In fisktrep fan klaai en weromwûn húskepapier

Moandei 29 oktober streamt foar it earst wetter troch de nije klaaifisktrep yn it gebiet Swette VI. Deistich bestjoerder Egbert Berenst fan Wetterskip Fryslân leveret de fisktrep op by in feestlik momint dat dêrfoar holden wurdt. De fisktrep bestiet út klaai út de omjouwing, fermongen mei kalk én weromwûn húskepapier. In unike ynnovative en duorsum oanleine fisktrep fan mear as 100 meter. Kwa foarm ferwiist de fisktrep nei it slinkelânskip fan de eardere Middelsee dêr. Mei troch dy fisktrep kinne fisken makliker nei heger wetter swimme.

In ynnovative fisktrep yn in suverjend lânskip

De nije fisktrep leit yn in nij suverjend lânskip by Het Nieuw Stroomlandgemaal. Dat gemaal stiet neist it Richard Hagemanakwadukt oer de Heak. De brede mealkom foar it gemaal soarget foar fertraging fan it wetter. Swevende partsjes besinke dêrtroch foar it gemaal. Dat is de earste suvering. Fierder rint der in slingerjende ûndjippe sleat nei it gemaal ta. Reid en ûnderwetterplanten filterje dêr noch mear partsjes en fiedingsstoffen út it wetter. De oanleine dykjes yn it gebiet wurde noch ynsiede mei blomrike krûden. In oantreklik gebiet foar fisken en amfibyen as kikkerts, bijen en flinters.

Duorsumer en goedkeaper

It resultaat is net allinnich in moai lânskipskeunstwurk. As de klaaikonstruksje mei selluloaze út de rioelwettersuvering úthurdet, kin it ek de oanset wêze foar in nije sirkulêre wize fan oparbeidzjen. It kin dan in nije metoade wêze om wâlkanten te ferstevigjen. Dêrtroch is minder oanfier fan stoartstien út it bûtenlân nedich. Dit is net allinnich duorsumer mar ek goedkeaper.

In gebiet om fan te genietsjen

In gebiet dêr’t de natuer folop kânsen yn kriget. It is ek wichtich dat minsken derfan genietsje kinne. Der binne noch plannen foar kuierbrêgen en útsjocheleminten. De provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert drage dêroan oan by.

Yntinsive gearwurking

Sa’n ynnovative oanpak freget ekstra ynset fan alle partners. Mei troch de yntinsive en entûsjaste gearwurking mei de betinker (Makan), ûndersyksburo Netics, Cellvation (it bedriuw dat foar Wetterskip Fryslân selluloaze út ôffalwetter filteret) en oannimmer De Waard koe de unike fisktrep realisearre wurde.