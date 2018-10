Iepenloftspul Dronryp hâldt audysjes foar Turks Fruit

Yn Dronryp sil fan juny 2019 ôf it stik Turks Fruit as iepenloftspul opfierd wurde. It hertferskuorrende ferhaal oer de heftige leafde tusken byldhouwer Erik en de jonge frou Olga. Harren hertstochtlike relaasje kriget in dramatyske omkear as de jonge frou slim siik wurdt en komt te ferstjerren. Dat ferhaal oer kanker yn de sechtiger jierren is spitigernôch hjoed-de-dei noch hieltyd aktueel.

Op sneon 13 oktober, fan 10.00 oere ôf, hâldt Iepenloftspul Dronryp in audysjedei foar Turks Fruit. Regisseur Theo Smedes is foar de rollen (grut en lyts) en figuraasje op syk nei sawol manlju as froulju fan 18 jier en âlder. Omdat live muzyk in grutte rol spylje sil, moatte de haadrolspilers net allinne spylje mar ek sjonge kinne. Fierder sille dûns en beweging yn it stik ek in wichtige rol spylje. It is op dit stuit noch net te sizzen oft der ek gebrûk makke wurdt fan in koar. Dat hinget ôf fan wat der op de audysjes ôfkomt. Dat hâldt de regisseur noch iepen.

De earste twa moannen sil der earst ien kear yn ‘e wike repetearre wurde. Dêrnei sil dat twa kear yn ’e wike wurde. Yn it lêst foar de foarstellingen komt der noch in tredde kear yn ‘e wike by. De foarstellingen binne op 21, 22, 26, 28 en 29 juny en 5 en 6 july 2019.

Wa’t har of him oanmelde wol de audysjes wurdt frege om foar woansdei 10 oktober it opjefteformulier yn fia www.iepenloftspuldronryp.frl yn te foljen. Opjaan as meiwurker foar bygelyks de bouploech, catering of as kommisjelid kin ek. Nei de slutingsdatum wurdt sa gau mooglik in útnûging foar de audysjedei ferstjoerd.