Hoe obstakelfrij is Boalsert?

Wat komt men tsjin as men in lichaamlike beheining hat? Hoe frij kin men him yn stêd of doarp bewege as men ôfhinklik is fan in rolstoel? Hoe feilich rint men troch in drokke wyk as men blyn is? Wethâlder Gea Wielinga test dat op woansdei 3 oktober yn Boalsert, yn de Wike fan de Tagonklikens. Hja docht dat mei riedsleden en amtners fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Mei rolstuollen en blyndoeken kuierje de dielnimmers troch Boalsert. Sa ûnderfine se sels hokker tûkelteammen der binne en hoe’t dy behinderings derfoar soargje dat ien mei in beheining him net frij bewege kin.

“Je tinke faak dat je wol witte wêr’t yn de iepenbiere wei de tûkelteammen sitte”, seit wethâlder Wielinga, “mar as men jin letterlik ferpleatst yn minsken mei in fysike beheining, mei de helpmiddels dy’t sy brûke, dan komt men derefter dat it net inkeld om in skeeflizzende stoepetegel giet.” Troch de tagonklikensbelibbingstocht te dwaan, wurde riedsleden en amtners harren dêr bewust fan.

Struktureel omtinken foar tagonklikens

De gemeente organisearret de ‘belibbingskuiertocht’ yn gearwurking mei de Advyskommisje Tagonklikheidsbefoardering. Dy kommisje ûnderhâldt al jierrenlang kontakten mei de gemeente, ynstellings en ynwenners en hat as doel om by alle fernijings of oanpassings fan gebouwen, wegen en strjitten, omtinken te freegjen foar de tagonklikens.

‘De Wike fan de Tagonklikens’ is fan 1 o/m 6 oktober en hat dit jier as biedwurd: ‘Lekker frij! Dwaan wat je sels wolle.’