Herman van Rompuy hâldt Rede fan Fryslân

De eardere foarsitter fan de Europeeske Ried Herman van Rompuy hâldt op freed 19 oktober de sânde Rede fan Fryslân. Dy wurdt yn de Kânselarij holden. Titel fan de Rede is ‘Europa van Viglius tot heden’.

De ûntfangst is fan 15.15 oere ôf. De gearkomste begjint om 15.45 oere en duorret oant 17.15 oere. By de Rede fan Fryslân hâldt jierliks in gastsprekker fan bûten ôf de provinsje in spegel foar.

De Kânselarij is oan de Turfmerk 11 yn Ljouwert