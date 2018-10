Helikopter fan eigner Leicester City delstoart by stadion

By it stadion fan de Britske fuotbalklup Leicester City is sneontejûn in helikopter delstoart. Neffens Britske media giet it om de helikopter fan de eigner fan de fuotbalklup, de Taiske miljardêr Vichai Srivaddhanaprabha.

In boarne ticht by de famylje seit tsjin de BBC dat de Tai oan board wie. Befêstiging dêrfan is der net. De plysje hat noch neat sein oer it lot fan de passazjiers. Neffens in tsjûge fan it Britske Sky Sports stoarte de helikopter del op in parkearplak, tichteby it stadion. De helikopter wie efkes dêrfoar, nei ôfrin fan de thúswedstriid tsjin West Ham United, opstiigd fan de middenstip ôf.

Srivaddhanaprabha, dy’s syn fermogen opgarre mei in Taiske winkelkeat, kocht Leicester City yn augustus 2010. In healjier letter waard er foarsitter fan de klup. Yn 2016 waard Leicester ferrassend lânskampioen. Srivaddhanaprabha lit him altyd nei de wedstriid fan it fjild fan it stadion fan Leicester City ôf oppikke. De klup hie earder op ’e jûn mei 1-1 lykspile tsjin West Ham United.

Bywurke 11.20 oere: Parseburo Reuters berjochtet dat fiif minsken oan board fan de helikopter wiene, ûnder wa Srivaddhanaprabha en syn dochter.