Hannen út ‘e mouwen op Natuerwurkdei op 3 novimber

Helpe mei snoeien en seagjen op Natuereilân de Gouden Boaiem!

Mei-inoar bûtendoar oan ’e slach, dat kin op de earste sneon fan novimber op de Natuerwurkdei. Sneon 3 novimber organisearret de famylje Bokma in wurklokaasje op de Gouden Boaiem, in eilantsje yn ’e Hegemermar yn ’e buert fan Smelbrêge, Wâldsein en Heech. De famylje Bokma, erfpachters op it eilân kinne ekstra hannen tige goed brûke by it ferwiderjen fan jonge beamkes. Dat karwei is tige wichtich foar de greidefûgels. Dy sykje nammentlik in iepen lânskip, dêr’t se it oersicht hawwe en dêr’t fijannen har net yn de beammen ferstopje kinne.

It is net allinnich aardich en gesellich om mei-inoar bûten oan it wurk te wêzen op de grutste frijwilligersaksje yn it grien, it is ek nochris hiel sûn. Bûten oan it wurk mei bygelyks seagjen en slepen fan takken is al in yntinsive training. Boppedat is it wurk op de Natuerwurkdei tige wichtich foar it beskermjen en it behâld fan natuer. Soarch foar it lânskip lykas ûnderhâld oan hôven, boskjes en houtwâlen wurdt hieltyd mear dien troch frijwilligers. Mei tank oan harren kin elkenien trochgenietsje fan it moaie Fryske lânskip.

De Natuerwurkdei

Der binne noch mear nuttige karweien yn de natuer en it lânskip, lykas snoeie by Dekemastate of puollen skjinmeitsje yn de Flintertún op ‘e Lemmer. De Fryske Natuerwurkdei telt dit jier wer goed tweintich lokaasjes, mei ûnder mear Natuereilân de Gouden Boaiem, dêr’t jong en âld oan it wurk kin mei de grutste griene frijwilligersaksje fan Nederlân.

Oanmelde

Wa’t doel hat om mei buorlju, freonen, de (sport)klup, skoutinggroep of famylje in dei oan ’e slach te gean, kin op www.natuurwerkdag.nl mear ynformaasje fine oer de Gouden Boaiem en oare lokaasjes en him/har oanmelde.