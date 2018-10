Graffity-keunst Writer’s Block jout Kulturele Haadstêd noch mear kleur

Ljouwert is de kommende oardel wike it bûnzjend graffityhert fan Nederlân. Ferneamde Fryske en ynternasjonale keunstners beskilderje yn dat skoft in pear grutte en lytsere stedsmuorren. “De stêd wurdt harren kanvas en eksposysjerûmte tagelyk”, sa litte Peter Reen en Serge Hollander witte, de inisjatyfnimmers fan it mural art festival Writer’s Block. “De Kulturele Haadstêd fan Europa kriget sa noch mear kleur op ‘e wangen.” It evenemint is part fan de Wer-Iepening fan Ljouwert-Fryslân 2018 en set freed 5 oktober yn it bywêzen fan de keunstners útein.

Yn totaal realisearje de keunstners 2018 kante meter streetart yn Ljouwert. En tuskentroch rekkenje de (jonge) makkers ôf mei âlde dogma’s en meitsje se foar Ljouwert nije útgongspunten. Want Writer’s Block wurdt in jierliks weromkommend evenemint dêr’t mural-art en street-art yn al har foarmen en úteringen sintraal yn steane.

De earste edysje fan it evenemint bûten de programmearring fan it LF2018-jier sil ein juny 2019 wêze yn Ljouwert. Dit jier wienen al priuwkes fan Writer’s Block te sjen neist de yntree fan Stedsskouboarch De Harmonie, op de sydmuorren fan de Arriva-remise en by it bouskot yn de Grote Hoogstraat lâns.

“Writer’s Block wurdt de grutste fergeze fiering fan iepenbiere keunst fan it noarden”, sei de organisaasje. Mei keunst bûten de musea, de galeryen en de ateliers kriget de brûzjende Fryske jonge (street)art-scene in platfoarm dêr’t lokaal en ynternasjonaal talint him oan in breder publiek yn sjen litte kin.

“Hiel bewust keppelje we lokaal talint oan renommearre nammen. De Ljouwerter strjitkeunstners LJ van Tuinen, Roy Schreuder en Etrs de Retro nûgen sels harren út om mei harren in grut keunstwurk te meitsjen yn Ljouwert.” Etrs de Retro keas foar Mr. Woodland (Dútslân) mei wa’t er in keunstwurk makket op Stedsskouboarch De Harmonie. Roy Schreuder foarsjocht mei Flying Fortress (Dútslân) de muorren fan it eardere Aegon-gebou (Stedsoaze/Markt058) fan in muorretekening en LJ van Tuinen keas John Pugh (FSA) – dy’t freed net by de offisjele start wêze kin – út foar in keunstwurk op it Gemeentehûs (Nijstêdside). “De gasten binne stik foar stik oansprekkende ynternasjonale nammen dy’t spesjaal foar de Wer-Iepening nei Ljouwert komme.

Writer’s Block-organisatoaren Peter Reen en Serge Hollander betochten neist dy wurken it part ‘Speak Your Truth’: in plak dêr’t it sprutsen wurd en de frijheid fan mieningsútering oerhearskje. Se nûgen dêr de Malteeske keunstner Twitch en de Amsterdamske Fake Stencils foar út. De Haniasteech is dan harren boarterstún.