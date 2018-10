Gedicht: Op de ein fan ‘e dei

Op de ein fan ‘e dei

Hommels fljocht it my yn ‘t ûnthâld.

k’Soe noch mei de hûn derút.

It storeint, is sinnich en wetterkâld.

De riem, oan de spiker by it kowerút.

Dêrjinter sakket de sinne al nei de kime.

Sa ik sis tjin de hûn,wy moatte ús eine.

Kin ik myn lange learzen wer net fine.

De loft skuort troch, it sil net mear reine.

De hjerst kuorret al syn blêden ût,

yn in fontein fan ferskate kleuren.

Wy rinne lâns it Selmiensterpaad.

Besykje mysels wat op te fleuren.

Ik hâld stil ,stoaraegje oer it lân.

Wylst de hûn in sûpke nimt út de feart.

Dream fuort,der slikket immen oan myn hân.

De sinne giet ûnder , de loft oranje-read.

Dêr stean wy dan yn stiltme , baas en bist.

Under de betsjoening fan safolle pracht.

Ût ‘e sleatswâl kringelet in swiere mist,

nei it mids fan wer in lange nacht.

Sander

Oerterp