Gedicht: Brutsen

Brutsen

As dyn wurden net better binne as it sekuer tikjen fan ’e klok

As dyn wurden net te hearren binne yn ‘e stilte foar de stoarm

As dyn wurden net fol fan leafde sitte, mar fan wrok

Dan is it te let, fierstente let, foar de leafde, foar inoar

As tegearre net mear is as twa minsken op besite

As tegearre net mear is as in fersliten gouden ring

As tegearre net mear besjut as yn swijsumens ite

Dan is it te let, fierstente let, foar de leafde, foar inoar

Asto my sjochst, dan begjint it al, dyn argewaasje

Asto my sjochst, dan sjochst my leaver mar wer gean

Asto my sjochst, dan wurdt it in muoisume situaasje

Dan is it te let, fierstente let, foar de leafde, foar inoar

Sa, ik sil fuort, haw it bêste my dy foar

Sa, ik sil fuort, boude myn libben om dy hinne

Sa, ik sil fuort, lit myn hoop achter by de doar

It is te let… nea foar de leafde, mar wol foar inoar

Sander, Oerterp