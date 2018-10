In Skotsk museum mei it keurmerk ‘Gaelic spoken’. De Gaelicpratende besiker dy’t dêr komt, wit fuortendaliks dat er in gids krije kin dy’t syn taal praat. Of in restaurant dêr’t de Gaelictalige obers in spjeldsje drage mei ‘Gaelic spoken’ derop.

It binne in pear ideeën fan VisitScotland, in grutte toeristyske organisaasje yn Skotlân, foar in nije kampanje om mear toeristen nei Skotlân ta te krijen. De organisaasje wol it Gaelic folle mear brûke yn it toerisme, sawol foar de Gaelicpratende Skot as foar de toerist dy’t dat geheimsinnige lytse taaltsje wolris hearre wol.

“It toerisme is ien fan ús wichtichste groeisektoaren”, sei de Skotske minister fan toerisme, Fiona Hyslop. “Troch it Gaelic yn ‘e toeristeyndustry sichtberder te meitsjen jouwe wy net allinnich in autentike Skotske ûnderfining, mar stypje wy de ekonomy ek troch noch mear toeristen nei Skotlân ta te lokjen.”