Fan 4 oant en mei 28 oktober wurdt de twadde edysje holden fan it FryslânPhoto Festival. Fotografen en leafhawwers fan fotografy kinne dêr sjen wat Fryslân op dat mêd te bieden hat. It festival jout sawol oan amateur- as oan profesjonele fotografen in poadium. Dy litte dêr wurk sjen dat ynspirearre is op it tema ‘Wa bin ik’.

Identiteit is in aktueel ûnderwerp, yn it persoanlik libben fan minsken like goed as yn de fotografy. De dielnimmende Fryske profesjonele en bedreaune amateurfotografen lieten har ynspirearje troch soksoarte fragen as: Bestiet in eigen identiteit? Wurdt dy bepaald troch wêr’t men wennet of wêr’t men wei komt? Troch jins sekse, jins opfieding? En feroaret jins identiteit as men op ’e flech slacht? It wurk is te sjen op de haadeksposysje yn winkelsintrum Saailân. Dêr is ek wurk mei in link nei itselde tema te sjen fan in pear Skandinavyske fotografen.

Oare bysûndere eksposysjes wurde holden op de spesjale fotorûte troch de binnenstêd fan Ljouwert. Dy giet by in galery en de eardere winkel fan Auke Rauwerda lâns en komt út by de Aldehou, dêr’t selsportretten fan bern te sjen binne. Bysûnder binne ek de foto’s fan wykbewenners en nijkommers, dy’t te sjen binne yn it Ynformaasjesintrum fan Kulturele Haadstêd.

Publyk kin ek meidwaan oan meet & greets mei de fotografen, Instawalks, in rûnlieding by in samler fan âlderwetske kamera’s en der binne pop-upfotostudio’s yn fjouwer wiken dêr’t de minsken fergees in portret meitsje litte kinne.

De folsleine ynformaasje is te finen op https://fryslanphoto.com/