Fryslân giet foar batterijtrein yn 2025

Fryslân stribbet dernei dat yn 2025 batterijtreinen ride op it Fryske spoar. Dat past by de ambysje dat alle iepenbier ferfier yn 2025 útstjitfrij is. De ferliking mei folsleine elektrifikaasje of wetterstoftreinen wiist út dat de batterijtrein de goedkeapste fariant is. De belutsen partijen wurkje de plannen út, ein takomme jier falt it definitive beslút.

Deputearre Johannes Kramer: “De Steaten ha ús yn septimber foarich jier frege om mei in plan foar zero emission te kommen. Dat hat ús ambysjes yn in streamfersnelling brocht. Wy sette yn op in batterijtrein yn 2025. Dat is in unike ûntwikkeling yn Nederlân.”

Besparring

Fryslân rekkenet op 66 miljoen euro oan kosten foar de Fryske linen. Dat is ynklusyf ûnderhâld en lokaal wûne sinne-enerzy. Dêrmei besparret Fryslân alle jierren 3,4 miljoen euro oan brânstofkosten. De CO2-besparring komt út op 5,8 miljoen kilo it jier. Dat is ferlykber mei in CO2-útstjit fan 1100 diselauto’s. Mei de belutsen partijen wurket Fryslân no oan in businesscase. Dy omfettet de konkrete útwurking fan de plannen mei in kosteferdieling en de realisaasjetermyn.

De hjoeddeistige Fryske treinen ride folslein op disel. De útsjit fan CO2 en de ôfhinklikens fan fossile brânstof past net by de Fryske ambysje om útsjitfrij te riden. De batterijtrein slút ek oan op it lânlike doel om yn 2050 yn in CO2-neutraal Nederlân te libjen. De treinen krije safolle mooglik fluch op te laden batterijen. Dy wurde opladen fia boppeliedingen op de begjin- en einstations. It alternatyf fan folsleine elektrifikaasje falt ôf fanwege de grutte ynvestearring om boppeliedingen oan te lizzen.

Gearwurking

Om de batterijtreinen yn 2025 ride te litten wurket Fryslân gear mei de provinsje Grinslân, it Ryk, ProRail en Arriva. It Ryk en ProRail binne belutsen by de oanpassing fan de ynfrastruktuer. Dat giet om it meitsjen fan laadpunten en in oanfoljende boppelieding foar it spoartrajekt Grins-Ljouwert. Arriva is oant 2035 de ferfierder op it Fryske en Grinslanske spoar.