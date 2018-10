Frysktalige tsjerketsjinsten 28 oktober 2018

Seisde snein fan de hjerst

Drachtsterkompenije

Prot. gemeente, 9.30 o., H. Bijma

Harns

Grutte Tsjerke, 9.30 o., ds. C. Glashouwer

Haulerwyk

De Oerdracht, 19.00 o., ds. A. Elverdink

Itens

Martinytsjerke, 10.00 o., ds. R.P. Yetsenga

It Surhústerfean

Fermanje, 9.30 o., ds. K. Visbeek

Ljouwert

Waalske Tsjerke, 19.00 o., ds. S. van der Meer, fesperfiering mei Pytsje Kaastra, lêzingen,

it Huzumer Kwartet en Theo Jellema, oargel

Tsjummearum

Sint-Martinustsjerke, 9.15 o., J.P. Lindeboom