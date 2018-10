Fryske útjouwers tefreden oer opbringst Frankfurter Buchmesse

Fryske útjouwers hawwe mei 19 bûtenlânske útjouwers op de Frankfurter Buchmesse praat. Dat is mear as de foargeande jierren. De ynternasjonale promoasje fan de Fryske literatuer docht fertuten. De Fryske delegaasje op de Frankfurter Buchmesse is tefreden oer de resultaten. De kontakten mei de bûtenlânske útjouwers moatte soargje foar oersettingen fan mear Fryske boeken.

De Fryske literatuer waard dit jier foar de tredde kear fertsjintwurdige op de Frankfurter Buchmesse. Provinsje Fryslân stipet Boeken fan Fryslân finansjeel foar in stand op de grutste en wichtichste boekebeurs fan ’e wrâld.

Jitske Kingma, dy’t út namme fan de Fryske útjouwers petearen mei de bûtenlânske útjouwers hat: “Jo kinne fernimme dat de Fryske literatuer hieltyd mear serieus naam wurdt. De petearen dy’t wy hân hawwe, wurde ek hieltyd konkreter. Se steane iepen foar nije ûntwikkelingen en foar nij talint.”

Ynternasjonaal nivo

Op de boekebeurs is in grut ferskaat oan Fryske literatuer oan útjouwers presintearre. Lykas de okkerdeis ferskynde twatalige (Ingelsk-Frysk) blomlêzing oer de Fryske literatuer: Swallows and Floating Horses.

Neffens deputearre Sietske Poepjes is it wichtich foar de Fryske literatuer dat de útouwers harren ek op ynternasjonaal nivo presintearje. Deputearre Sietske Poepjes: “De Fryske literatuer is in rike en folweardige literatuer, dy’t ek in plak fertsjinnet bûten de provinsjegrinzen”.

