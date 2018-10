Fryske premjêre ‘Omdat ik dit libben leafha’ yn Boalsert

Keamerkoar Con Amore Musica, ûnder lieding fan Gerben van der Veen, fiert op 3 en 4 novimber 2018 Omdat ik dit libben leafha út. De oarspronklike tekst fan de Yndiaaske dichter Rabindranath Tagore (1861-1941) is oerset en bewurke troch de Fryske dichter Eppie Dam. Komponist Jan de Jong skreau de muzyk foar mingd koar en fjouwer solisten. De premjêre is yn Boalsert. In dei letter wurdt it wurk op It Hearrenfean útfierd.

Yn 1909 brocht de Yndiaaske dichter Rabindranath Tagore syn masterwurk Gitanjali út, in rige fan 103 devoate en mystike fersen, dêr’t de folheid fan it libben yn besongen wurdt. Yn it Ingelsk waard de bondel bekend as Song Offerings. Yn it Nederlânsk waard er troch Frederik van Eeden oerset (Wijzangen, 1913). Tagore krige yn 1913, as earste net-Europeaan, de Nobelpriis foar Literatuur, foar syn oeuvre yn it algemien en foar Gitanjali yn it bysûnder.

Omdat ik dit libben leafha fan Eppie Dam en Jan de Jong is op in part fan de 103 sangen basearre. It is in wurk foar mingd koar en fjouwer solisten: sopraan, alt, tenoar en bas. Dy stimmen fertolkje respektyflik de mem, de reizger, de sjenner en de dichter. Dy personaazjes komme by Tagore sels net foar en yn wêzen binne it ek net mear as fasetten en ferklaaiïngen fan ien en deselde persoan: de ik, de minske. It koar lit ek in kant fan dyselde minske sjen. As it koar yn petear mei de personaazjes giet, hat dat it karakter fan in echo, in tsjingelûd of in refleksje.

Nei it alfde fan de fyftjin ûnderdielen wurdt it stik in rekwiëm. Dam: “By Tagore giet de folheid fan it libben gast stil yn de folheid fan de dea oer. Hy hat se beide like leaf, krekt as lei in mem har poppe allinne mar fan it iene boarst oer nei it oare. Dat is it prachtige byld dat er brûkt.”

Dirigint Gerben van der Veen koe it wurk fan Tagore net, mar Jan de Jong sette him op it spoar. Dy hearde fan Eppie Dam oer de teksten en dy krigen him sa yn ’e besnijing dat er se op muzyk sette woe. Van der Veen: “It wurk hat in sterk poëtyske sfear. Jan hat it sjongsum en tagonklik muzikaal fertaald. It irenyske boadskip wurdt suver en moai oerbrocht.”

By de útfieringen wurde twa koarte stikken yn de oarspronklike taal, it Bingaalsk, foarlêzen troch Omik Ahmed, dy’t al acht jier as ICT’er yn Nederlân wennet.

Omdat ik dit libben leafha wurdt útfierd troch Keamerkoar Con Amore Musica, ûnder lieding fan Gerben van der Veen. De solisten binne: Fardau van der Woude, sopraan; Femke de Boer, alt; Maarten Romkes, tenoar; Ben Brunt, bas; Chantal Brunt, fluit; Nienke van Leijden, harp; Jan de Jong, harmoanium en Jeffry Frikken, slachwurk.

Kaarten binne yn de foarferkeap à € 18 te bestellen op www.theatersneek.nl. Oan de doar kostje se € 20.

De útfieringen binne

op 3 novimber yn de Gasthústsjerke om 20.00 oere en

op 4 novimber yn de Roomske tsjerke op It Hearrenfean om 15.30 oere.