Frysk folksliet foar ‘blokkear-Friezinne’ Jenny Douwes

Jenny Douwes fan Drachten, dy’t de ôfrûne dagen yn Ljouwert foar it stekje stie foar, is troch in grutte kliber minsken opwachte doe’t hja ta de rjochtbank út kaam. Dêr waard hja begroete mei it Frysk folksliet.

De groep, dy’t Fryske flaggen meidroech, stie oeren te wachtsjen. De groep begelate frou Douwes nei de treppen fan it gerjochtsgebou oan it Saailân en joech har dêr symboalysk ‘it Frysk earekrús’. In wurdfierder rôp fan de treppen nei it publyk: “Dat hôf haw ik neat mei, wy ha ús eigen wetten!”

Jenny Douwes is ien fan de 34 minsken dy’t terjochte steane foar it blokkearjen fan ‘e sneldyk A7 yn 2017. Hja hâlden doe in bus mei minsken út it Westen tsjin, dy’t yn Dokkum in antyswartepytdemonstraasje hâlde woene. Frou Douwes wie dêr sels net by, mar hja hie op Facebook ta de aksje oproppen. It Iepenbier Ministearje easket 240 taakstraf tsjin har en fierder noch in finzenisstraf fan trije moanne op betingst.

Hjirûnder is in reportaazje fan Wâldnet oer de aksje op it Saailân te sjen.