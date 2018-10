Freelancers yn Nederlân

Yn Nederlân wurkje yn alderhande bedriuwstûken sa’n 40.000 selsstannigen dy’t yn te hieren binne. Freelancer.nl socht út yn hokker bedriuwstûken de measte fraach is nei sokke yn te hieren faklju.

Yn 2018 waard it faakst help ynroppen fan spesjalisten yn Grafysk & Design, Website & Apps, Marketing & Kommunikaasje, Tekst & Oersetting, Software & Systemen.

De spesjalismen dêr’t minder ferlet fan blykt te wêzen bestiet út: Sales en Akkountmanagemint, Administratyf, sekretarieel & ûndersteuning, Multymedia Finansjeel, (Ynterim) Managemint & Advys Ferkeap.

It minst waard frege om spesjalisten yn Juridyske saken, Coaching, Training & Oplieding, Soarch en oare spesjalismen.

De sprieding oer de provinsjes leit wakker ûngelyk. Op it kaartsje is foar alle provinsjes apart te sjen yn hokker spesjalisme it meast om tydlike help frege waard. De persintaazjes slane op ‘fan alle neamde spesjalismen’. Fryslân is op dat kaartsje net goed oanjûn. De measte fraach gie út nei Marketing & Kommunikaasje (22%), Grafysk & Design (18%) en Tekst & Oersetting (14%).

Ien en oar is fierder útdjippe op https://freelancer.nl/blog/meest-gevraagde-freelance-branches-provincie